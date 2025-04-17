До закриття міжбанку курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 14 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
17 квітня 2025, 17:30
Курс валют на вечір 17 квітня: євро подорожчало на міжбанку на 15 копійок
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Відкриття 17 квітня
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Закриття 17 квітня
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Зміни
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41,30/41,33
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41,42/41,45
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12 /12
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46,92/46,94
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47,06/47,09
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14/15
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,92−41,55 грн. Євро купують за 46,52 грн, а продають за 47,25 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,05−41,15, євро — 46,84−47,09 грн.
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Джерело: Мінфін
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