Видатки загального фонду держбюджету зросли на 23,5%

За січень — березень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 855,9 млрд грн, що на 162,7 млрд грн, або на 23,5% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у березні було витрачено 317,7 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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У структурі видатків найбільше спрямовано:

349,5 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у березні - 120,1 млрд грн) або 40,8% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — березень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 63,7 млрд грн, або на 22,3%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 268,5 млрд гривень (у березні - 92 млрд грн);

111,3 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у березні - 41,1 млрд грн) або 13% від загального обсягу видатків. У тому числі:

57,6 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

36 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

158,8 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у березні - 50,5 млрд грн) або 18,6% від загального обсягу видатків, що на 20,7 млрд грн або на 15% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі:

53,5 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

25,2 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

15 млрд грн — для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

При цьому Мінсоцполітики на соціальні виплати спрямовано видатків у обсязі 94,3 млрд гривень.

122,4 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у березні - 74,9 млрд грн) або 14,3% від загального обсягу видатків. У тому числі:

112,9 млрд грн — на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

5,3 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

58,5 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у березні - 11,3 млрд грн) або 6,8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 14,5 млрд грн, або на 32,9%);

38,6 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у березні - 13,4 млрд грн) або 4,5% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 2,4 млрд грн, або на 6,7%).