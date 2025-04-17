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17 квітня 2025, 18:06

У Мінʼюсті пояснили, як повернути доступ до заблокованих рахунків

Міністерство юстиції пояснило, як діяти в разі арешту рахунків, і за яких умов можна повернути доступ до коштів — особливо якщо йдеться про зарплату, соцвиплати чи інші надходження. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Міністерство юстиції пояснило, як діяти в разі арешту рахунків, і за яких умов можна повернути доступ до коштів — особливо якщо йдеться про зарплату, соцвиплати чи інші надходження.
Фото: НБУ

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Зазначається, що арешт може бути накладено на всі кошти, що перебувають на рахунках фізичної особи, незалежно від їх призначення. Це може статись на підставі рішення державного або приватного виконавця.

Проте законодавство передбачає винятки та механізми, які дозволяють отримати доступ до частини коштів або зняти арешт із певних рахунків.

Як зняти арешт із поточного рахунку під час воєнного стану

Згідно з чинним законодавством боржник має право користуватися коштами з поточного рахунку в межах 16 000 гривень на місяць (дві мінімальні зарплати у 2025 році).

Для цього потрібно звернутися до виконавця із заявою про визначення поточного рахунку для видаткових операцій. У заяві слід зазначити номер рахунку та банк, у якому його відкрито. Виконавець протягом двох робочих днів з моменту отримання заяви ухвалює відповідну постанову та невідкладно надсилає її банку.

Як зняти арешт із рахунків цільового призначення

Окрему увагу слід приділити рахункам цільового призначення, зокрема тим, на які надходять соціальні виплати, пенсії, заробітна плата чи стипендії.

Закон забороняє звернення стягнення на кошти, що надходять на такі рахунки. Водночас, банки зазвичай відкривають для їх зарахування стандартний поточний рахунок, оскільки можуть не мати технічної можливості для створення окремого рахунку.

Стягнення не може бути звернено на такі виплати:

  • вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника;
  • компенсацію працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;
  • польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;
  • матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;
  • допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • одноразову допомогу у зв’язку з народженням дитини;
  • допомогу при усиновленні дитини;
  • допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • допомогу на дітей одиноким матерям;
  • допомогу людям, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей;
  • допомогу на лікування;
  • допомогу на поховання;
  • щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;
  • дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.

У разі арешту рахунку цільового призначення необхідно:

  • Подати виконавцю заяву про зняття арешту.
  • Додати документи, що підтверджують спеціальний статус рахунку. Це може бути довідка з банку про реквізити рахунку, довідка від роботодавця, Пенсійного фонду або іншого органу, який здійснює виплати.

Арешт також може бути знято за таких обставин:

  • завершення виконавчого провадження;
  • повернення виконавчого документа до суду;
  • скасування заходів забезпечення позову;
  • сплата всієї суми заборгованості;
  • встановлення факту, що виконавчий документ не підлягає виконанню або покладені виконавчим документом на боржника зобов’язання підлягають припиненню.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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