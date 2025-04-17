В Україні зафіксовано зростання виробництва пива

За січень-березень 2025 року в Україні виробництво пива зросло на 6,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє пресслужба галузевої організації пивоварів «Укрпиво».

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«Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного із вмістом спирту до 0,5 об. %) за 3 місяці 2025 року складає — 29,0 млн дал (290 млн літрів), та становить 106,9% до аналогічного періоду 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що за перші три місяці поточного року обсяги виробництва пива в Україні виявились на 21,9% нижчими, ніж за той самий період 2021 року.