Зеленський підписав закон про адаптацію автоперевезень до норм ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон № 4337-IX, який впорядковує ринок автотранспортних послуг відповідно до норм Європейського Союзу. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

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Закон спрямований на врегулювання ринку автомобільних перевезень в Україні відповідно до європейських стандартів.

Він запроваджує чіткі правила ліцензування перевізників відповідно до положень Регламенту ЄС, визначає вимоги до професійної компетентності менеджерів з перевезень, підвищує рівень безпеки та якості транспортних послуг.

Закон також передбачає створення єдиної інформаційної системи для контролю безпеки на транспорті.

«У результаті очікується зменшення кількості ДТП, покращення умов роботи перевізників та гармонізація українського законодавства з нормами ЄС, що сприятиме інтеграції до європейського транспортного ринку», — йдеться у повідомленні.