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17 квітня 2025, 14:00

У Трампа готують обмежувальні заходи проти китайського чатбот DeepSeek

Адміністрація президента США готує обмежувальні заходи проти китайського стартапу DeepSeek та американської компанії Nvidia, чипи якої використовував ШІ-стартап. Про це пише Forbes.ua з посиланням на The New York Times.

Адміністрація президента США готує обмежувальні заходи проти китайського стартапу DeepSeek та американської компанії Nvidia, чипи якої використовував ШІ-стартап.

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Що відомо

Адміністрація Трампа цього тижня запровадила нові обмеження на продаж ШІ-чипів Nvidia до Китаю. Також розглядається можливість запровадження санкцій проти DeepSeek, включно з блокуванням доступу до американських технологій та забороною американцям користуватися чатботом, зазначило видання.

Комітет Палати представників США з питань компартії Китаю розпочав перше в історії Конгресу розслідування діяльності Nvidia. Його мета — з’ясувати, чи надавала компанія критично важливі чипи для розробки ШІ китайському стартапу, порушуючи американські правила.

Nvidia заявила, що суворо дотримується американського експортного контролю. За словами представника Nvidia Джон Ріццо, компанія слідувала вказівкам уряду США про те, які продукти і де вона може продавати, «з точністю до букви».

DeepSeek позиціонує себе як приватну компанію, не пов’язану з державою. Однак, за даними аналітичної компанії Exiger, десятки її дослідників мають або мали зв’язки з армією КНР, зокрема з інститутами, які розробляють ядерну зброю.

Розслідування також вказує на те, що DeepSeek могла отримати 60 000 чипів Nvidia — у тому числі 20 000, експорт яких до Китаю заборонено. Частину з них могли ввезти через посередників у Сінгапурі, де вже відбулися арешти за незаконний експорт.

Комітет Конгресу вимагає від Nvidia надати детальну інформацію про всіх клієнтів із 11 країн Азії, які купували понад 500 чипів з 2020 року. Компанія має відповісти протягом двох тижнів.

Нагадаємо

DeepSeek, заснований мільярдером Лянем Веньфеном, опинився в центрі уваги після того, як у січні презентував власну ШІ-модель DeepSeek-V3, витративши на її навчання $6 млн — удесятеро менше, ніж великі американські гравці.

Це похитнуло позиції Nvidia, чиї акції втратили в ціні 17% за один день, а ринкова капіталізація компанії зменшилася на $600 млрд.

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Джерело: Мінфін
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