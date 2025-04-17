Нацбанк презентував нову пам’ятну монету «Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко»

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Дизайн монети

Пам’ятна монета «Світ мистецтва кутюр'є. Любов Панченко» має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 925 проби, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г, діаметр — 38,6 мм.

Гурт монети — гладкий із заглибленими написами позначення металу, його проби та логотипа Банкнотно-монетного двору.

На аверсі монети зображено стилізований портрет Любові Панченко, обрамлений елементами її славнозвісного твору «Бучанська весна». Погляд мисткині, сповнений творчої енергії та свободи, ніби проникає крізь час і простір, символізуючи силу та відданість ідеалам. Композиція підкреслює тісний зв’язок художниці з її Батьківщиною. Ліворуч від портрету розташований малий Державний Герб України, напис Любов Панченко; праворуч — рік карбування 2025, напис УКРАЇНА, номінал 10 та графічний символ гривні ₴.

На реверсі монети зображено фрагмент твору «Бучанська весна» (елемент оздоблення — тамподрук), який символічно поєднується з портретом Любові Панченко, створюючи цілісну композицію.

Про реалізацію монети

Пам’ятна монета «Світ мистецтва кутюр'є. Любов Панченко» введена в обіг 15 квітня 2025 року. Її тираж — до 10 000 штук.

Придбати цю монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 16 квітня 2025 року, а також у банків-дистриб'юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку). Детальніша інформація про початок реалізації буде опублікована на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб'юторів.