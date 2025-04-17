Курс валют на 17 квітня: долар у банках зріс на 12 копійок, євро — на 10 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу 10 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 3 копійки у купівлі, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та додало 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,87−41,52 грн. Євро купують за 46,40 грн, а продають за 47,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,95−41,05, євро — 46,70−46,97 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,30−41,33 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,92−46,94 грн/євро.

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