Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 230 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 937 440 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 квітня 2025, 8:16
Втрати ворога за 16 квітня: 1 230 російських окупантів, 16 танків та 88 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 937440 (+1230) осіб,
- танків — 10654 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 22217 (+54) од,
- артилерійських систем — 26442 (+65) од,
- РСЗВ — 1366 (+2) од,
- засоби ППО — 1135 (+3) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32925 (+88),
- крилаті ракети — 3145 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 44642 (+170) од,
- спеціальна техніка — 3807 (+3)
Джерело: Мінфін
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