Україна у першому кварталі 2025 року перевищила план зі збору податків на $1 мільярд — Мінфін

У першому кварталі 2025 року Україна зібрала на $1 мільярд більше податків, ніж планувалося, що свідчить про кращу економічну ситуацію порівняно з прогнозами. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Укрінформ.

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«За підсумками першого кварталу податкові надходження перевищили запланований показник на $1 мільярд, що свідчить про суттєве покращення фінансової ситуації у першому кварталі 2025 року порівняно з початковими бюджетними прогнозами», — зазначив Марченко.

За його словами, основною причиною перевиконання податкових надходжень стала краща ситуація з електропостачанням під час зимового сезону, ніж очікувалося, що позитивно вплинуло на виробництво. Марченко підкреслив, що подібна тенденція спостерігається з 2023 року.

«І це не просто частина якогось тренду. Така ситуація спостерігалася і у 2024, і у 2023 роках. Наприклад, у 2024 році ми зібрали додатково близько $10 мільйонів порівняно з 2023 роком», — пояснив він.

Відтак стабільне зростання податкових надходжень підтверджує ефективність внутрішньої фіскальної політики держави та є важливою складовою макроекономічної стабільності України.

«Це дозволяє нам розглядати можливість поступового зниження залежності від міжнародної допомоги. Проте цей процес буде повільним, оскільки перед нами стоїть завдання збалансувати бюджет 2026 року відповідно до зобов'язань, узгоджених з МВФ», — наголосив Марченко.

Він також підкреслив, що основним викликом залишається необхідність скорочення бюджетного дефіциту у 2026 році порівняно з 2025 роком.