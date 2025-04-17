16 квітня 2025 року Міністерство фінансів вдруге провело аукціон з обміну облігацій (switch аукціон) внутрішньої державної позики (ОВДП), який пройшов з високим попитом з боку учасників ринку, повідомляє Міністерство фінансів.
Мінфін успішно провів другий в історії аукціон з обміну ОВДП
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Деталі
За результатами аукціону, було подано заявок на загальну суму понад 13,4 млрд грн, з яких задоволено — 10 млрд грн. В обмін на резервні ОВДП із погашенням 21 травня 2025 року інвесторам запропоновано випуск резервних облігацій з терміном обігу до 25 жовтня 2028 року, номінальною дохідністю 15,01% річних та купонним платежем 75,05 грн кожні півроку.
Середньозважена дохідність за результатами аукціону склала 15,45%, при цьому гранична дохідність — 15,60%. Усього було задоволено 19 із 22 заявок.
В рамках обміну на рахунок у цінних паперах Мінфіна для погашення та анулювання буде зараховано облігації з терміном погашення 21 травня 2025 року в кількості 9 758 415 шт.
Проведення успішного аукціону з обміну дозволяє ефективно управляти державним боргом, зменшуючи короткострокові навантаження на бюджет, та забезпечує більш ефективне управління ліквідністю.
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Коментарі - 2
А хто ж ті дурні інвестори, які їх обміняли?
Звісно, державні банки, під рефінансування НБУ!
Бульбашка продовжує надуватись.