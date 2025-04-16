До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 18 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.
16 квітня 2025, 17:25
Курс валют на вечір 16 квітня: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 16 квітня
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Закриття 16 квітня
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Зміни
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41,15/41,18
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41,30/41,33
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15/15
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46,75/46,78
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46,93/46,95
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18/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,80−41,40 грн. Євро купують за 46,35 грн, а продають за 47,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,92−41,05, євро — 46,70−46,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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