Північна Корея заробила близько $20 мільярдів на військовій підтримці росії

Північна Корея заробила приблизно $20 млрд завдяки військовій підтримці росії у війні проти України. Країна надавала рф війська, зброю та боєприпаси. Про це повідомляє NK News із посиланням на звіт Південнокорейського аналітичного центру «Корейський інститут оборонного аналізу» (KIDA).

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Згідно зі звітом, Північна Корея отримала найбільшу вигоду від постачання зброї та боєприпасів — $19,2 млрд. Пхеньян також заробив ще $630 млн від передачі технологій та $280 млн від надання своїх військових.

Північна Корея переправила морем до росії приблизно 21 000 контейнерів з різними видами зброї та боєприпасів, включаючи артилерійські снаряди калібрів 122 мм та 152 мм, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети KN-23 малої дальності та РПГ.

Зазначається, що додаткові поставки могли здійснюватися наземним і повітряним транспортом.

Згідно зі звітом, росія платить 11 000 північнокорейським солдатам, які прибули до країни, близько $2 000 на місяць, а також надає одноразову виплату. При цьому зазначається, що Пхеньян, ймовірно, утримує частину цих коштів перед тим, як передати їх своїм військовим.

За даними KIDA, значна частина компенсації за підтримку Північної Кореї, ймовірно, здійснюється не прямими грошовими виплатами, а через бартерні угоди або обмін товарами та послугами.

Як очікується Пхеньян надаватиме пріоритет отриманню від росії передових військових технологій та стратегічного озброєння. Це включає потенційну передачу знань або компонентів для атомних підводних човнів та сучасних винищувачів.

У звіті пояснюється, що Північна Корея може прагнути отримати бойові літаки четвертого або вищого покоління, оскільки її нинішній флот продовжує старіти, тоді як Південна Корея розгорнула передові винищувачі п'ятого покоління F-35A.

Хоча росія та Китай раніше відхиляли запити Північної Кореї щодо модернізованих літаків, у звіті зазначається, що триваюча війна в Україні може вплинути на позицію Москви.

І КНДР, і росія заперечують безпосередню військову участь Північної Кореї у війні проти України.