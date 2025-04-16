Китай відкритий до торговельних переговорів із США, але вимагає поваги й поступок

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Ключові вимоги Китаю

Повага з боку США: Пекін наполягає на стриманіших висловлюваннях американських чиновників. «Хоча джерело агентства не назвало жодних конкретних коментарів», — зазначає Bloomberg, Китай нещодавно обурився заявою віцепрезидента Джей Ді Венса, який назвав китайських селян «відсталими». Китай розцінює подібну риторику як образливу й таку, що ускладнює діалог.

Послідовна позиція США: Китай хоче, щоб Вашингтон демонстрував чітку й передбачувану стратегію в переговорах, уникаючи різких змін курсу, які були характерні для попередніх раундів.

Санкції та Тайвань: «Умови Китаю включають готовність розвіяти занепокоєння країни щодо американських санкцій і Тайваню», — пише агентство. Пекін прагне зменшення тиску через санкції, зокрема щодо технологічних компаній, і чіткіших сигналів щодо політики США стосовно Тайваню, який Китай вважає своєю територією.

Призначення переговорника: Китай наполягає на призначенні контактної особи з боку США, яка матиме довіру Трампа й зможе підготувати угоду для підписання лідерами. «Китай також хоче, щоб США призначили контактну особу для переговорів, яка користується підтримкою президента», — уточнює джерело. Водночас Пекін готовий до того, що Трамп захоче особисто очолити процес.

Позиція Китаю щодо формату

«Китайські чиновники розуміють, що Трамп може захотіти особисто очолити переговори», — додає співрозмовник Bloomberg. Проте Пекін вважає, що ефективніший шлях — це делегування переговорів уповноваженим особам, які працюватимуть під наглядом обох лідерів. «Пекіну було б приємно, якби Трамп захотів присвятити свій час таким дискусіям», — зазначає джерело, але наголошує на перевагах структурованого підходу.

Контекст напруги

Торговельна війна між США та Китаєм загострилася після того, як Трамп підвищив мита на китайські товари до 145%, а Китай відповів тарифами на американський імпорт у 125%. «Китай має намір вести переговори, але не під тиском», — підкреслюють у Пекіні, називаючи американські мита «економічним шантажем». Водночас Китай активно шукає підтримки інших країн, щоб протистояти тиску США, але поки що не всі готові приєднатися до його стратегії.