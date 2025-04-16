Мільйонер Solana, який перевів у готівку $10 млн з PEPE, підтримав XYZVerse

Криптовалютний інвестор, який заробив $10 млн на PEPE, тепер звернув увагу на XYZVerse. Попередній продаж XYZVerse перевищив $13 мільйонів і продовжує зростати. Такий успішний рух викликає цікавість. Що робить XYZVerse наступною великою річчю і чому він викликає інтерес у великих гравців?

Попит на $XYZ зростає, коли його капіталізація наближається до позначки в $15 млн

Проект XYZVerse ($XYZ), який об'єднує світ спорту та криптовалют, привернув значний інтерес інвесторів. На відміну від типових мемекоінів, XYZVerse позиціонує себе як довгострокову ініціативу з чіткою дорожньою картою та залученою спільнотою. Нещодавно проект був визнаний кращим новим мем-проектом, що ще більше зміцнило його привабливість.

Динаміка цін та плани щодо лістингу

На етапі попереднього продажу токен $XYZ демонструє стабільне зростання. З моменту запуску ціна зросла з $0,0001 до $0,003333, а на наступному етапі планується підвищення ціни до $0,005. Фінальна ціна попереднього продажу — $0,02, після чого токен буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в $0,10 може принести до 1000-кратного прибутку раннім інвесторам, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі вже зібрано понад $10 млн, а попередній продаж наближається до наступної важливої віхи — $15 млн. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Чемпіони отримують винагороду

У XYZVerse спільнота створює п'єси. Активні учасники не є просто глядачами — за свою відданість вони отримують токени XYZ, що скидаються з повітря. Це гра, де найпристрасніші гравці виграють по-крупному .

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічним лістингам на CEX і DEX, а також постійному спалюванню токенів, $XYZ створена для чемпіонських забігів. Кожна гра покликана просунути його далі, зміцнити його ціну і згуртувати спільноту віруючих, які вірять, що це початок чогось легендарного.

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Solana's SOL: на хвилі масштабованих блокчейн-інновацій

Solana — це блокчейн-платформа, створена для швидкості та масштабованості. Вона пропонує основу для децентралізованих додатків, стоячи поряд з такими конкурентами, як Ethereum і Cardano. Solana вирізняється тим, що вона зосереджена на швидкій обробці транзакцій. Розробники цінують її гнучкість, оскільки вона підтримує кілька мов програмування. Це робить створення додатків на основі Solana доступним та ефективним.

В основі Solana лежить SOL, її нативна монета. SOL живить екосистему, полегшуючи транзакції, запуск програм і винагороджуючи тих, хто підтримує мережу. На відміну від деяких платформ, Solana не покладається на поділ мережі або додавання додаткових шарів для масштабування. Такий підхід приваблює розробників та інвесторів, які шукають мережу з високою пропускною здатністю. На сучасному ринку, де цінується ефективність і швидкість, SOL виглядає привабливо. Її потенціал для розміщення високоактивних проектів робить цю монету вартою уваги.

Монета PEPE:Мем, який сколихнув криптовалюту

PEPE — це нова криптовалюта, натхненна відомим мемом про жабеня Пепе, створеним Меттом Ф'юрі. Запущена на блокчейні Ethereum, це дефляційний мемекоїн без податків та складних функцій. PEPE підтримує свою ідентичність як монета чистого мема, роблячи речі простими та веселими. Наприкінці квітня — у травні 2023 року вартість PEPE стрімко зросла, сягнувши на піку ринкової капіталізації 1,6 мільярда доларів. Перші власники стали мільйонерами за одну ніч, і за ними згуртувалася потужна спільнота шанувальників. Цей вибуховий ріст спричинив «сезон мемекоінів», коли інші монети, засновані на мемах, зазнали стрімких злетів і падінь.

PEPE прагне приєднатися до Dogecoin та Shiba Inu і стати топовою мемовою криптовалютою. Її дорожня карта включає в себе лістинг на основних біржах і «поглинання мемів». Хоча вона не пропонує корисності, як деякі інші монети, її чарівність полягає в простоті та сильній підтримці спільноти. У нинішньому ринковому циклі мем-монети привертають все більше уваги, і PEPE виділяється своїм стрімким зростанням і відданими прихильниками. Невідомо, чи досягне PEPE нових висот, але багато ентузіастів не втрачають надії. З майбутнім падінням біткоїна вдвічі, яке потенційно може спровокувати бичачий ринок, PEPE може бути готовим до подальшого зростання поряд з іншими трендовими монетами.

Висновок

Незважаючи на те, що SOL і PEPE показали хороші результати, унікальне поєднання спортивної тематики і сильної підтримки XYZVerse забезпечує йому виняткове зростання, спрямоване на те, щоб перевершити попередні токени завдяки своєму підходу, орієнтованому на потреби спільноти.

Ви можете знайти більше інформації про XYZVerse (XYZ) тут:

https://xyzverse.io