Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану ще на 90 діб до 6 серпня 2025 року.
16 квітня 2025, 11:07
Рада продовжила дію воєнного стану до 6 серпня 2025 року
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«За» законопроєкт проголосувало 357 народних депутатів.
Це було вже 15-те голосування Ради за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення рф.
Що таке воєнний стан
Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.
Джерело: Мінфін
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