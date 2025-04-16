Рада продовжила дію воєнного стану до 6 серпня 2025 року

Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану ще на 90 діб до 6 серпня 2025 року.

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«За» законопроєкт проголосувало 357 народних депутатів.

Це було вже 15-те голосування Ради за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення рф.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан — це такий особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.