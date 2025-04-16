Хакери викрали $5 млн у ZKsync, Китай поповнює держбюджет завдяки криптоконфіскату: що нового

Хакери викрали $5 мільйонів у ZKsync

Команда безпеки L2-рішення ZKsync виявила скомпрометований обліковий запис адміністратора, відповідальний за контракт аірдропу токенів ZK. Зловмиснику вдалося отримати контроль над невикористаними токенами, викравши їх приблизно на суму у $5 млн.

«Це ізольований інцидент, пов’язаний зі скомпрометованим ключем, який використовувався для управління контрактом аірдропу», — заявила команда.

Компанія підкреслила, що всі кошти користувачів у безпеці, а основний протокол ZKsync, як і контракт активу ZK, не зазнали впливу.

«Жодні інші токени ZK не перебувають під загрозою. Ми вже вжили всіх необхідних заходів безпеки», — зазначили представники проєкту.

Наразі триває внутрішнє розслідування, після завершення якого буде опубліковано повний звіт.

Після цього ціна активу впала на майже 20%. На момент написання новини ZKsync торгується на рівні $0,04680.

Китай поповнює держбюджет завдяки продажу криптоконфіскату

Місцева влада в Китаї продає конфісковані криптовалюти на зовнішніх ринках через приватні компанії, щоб поповнити державні бюджети, які зазнали економічного спаду. Про це повідомляє Reuters із посиланням на судові документи та дані транзакцій.

Хоча торгівля криптовалютою офіційно заборонена на материковій частині Китаю, у країні немає чітких правил щодо поводження з конфіскованими цифровими активами. Це призвело до «непослідовних та непрозорих практик», які, за словами юристів, можуть сприяти корупції.

Зазначається, що на кінець 2023 року місцева влада Китаю мала близько 15 000 BTC на суму $1,4 млрд, які стали суттєвим джерелом надходжень.

За оцінками компанії Bitbo, Китай загалом володіє близько 194 000 BTC ($16,2 млрд), що робить його другим за обсягами володарем біткоїнів у світі після США.

Продажі відбуваються за допомогою приватних фірм, таких як Jiafenxiang, яка, за документами, продала криптовалюти на понад 3 млрд юанів ($409,5 млн) із 2018 року на замовлення місцевих урядів кількох міст.

Tether інвестує у стартап Fizen

Компанія Tether — емітент стейблкоїна USDT — вклала кошти у Fizen — фінтех-компанію, що спеціалізується на криптогаманцях для самостійного зберігання і цифрових платежах.

У пресрелізі сказано, що Fizen пропонує передові платіжні технології, які забезпечують транзакції зі стейблкоїнами, роблячи цифрові активи більш доступними для споживачів і бізнесу.

Завдяки цьому партнерству Fizen зможе вдосконалити підтримку стейблкоїнів, інтегруючи їх у декілька блокчейн-екосистем, сказано в заяві. Йдеться про підтримку зручного зберігання, обміну та переказів цифрових активів без додаткової інфраструктури або складних перевірок.

За словами CEO Tether Паоло Ардоіно, компанія бачить у Fizen інструмент для розвитку практичного використання стейблкоїнів у повсякденному житті:

«Інноваційна модель Fizen допомагає подолати розрив між самостійним зберіганням і цифровими платежами, надаючи користувачам більшу фінансову незалежність і водночас зміцнюючи наше лідерство як найбільш використовуваного стейблкоїна у світі, сприяючи інклюзивному доступу до фінансової системи», — йдеться у повідомленні.

За словами гендиректора Fizen Лео Ву, стейблкоїни стануть рушієм криптоплатежів. На його думку, для цього потрібні інтуїтивно зрозумілі застосунки і його компанія займається розробкою таких рішень.

Біткоїн-резерви публічних компаній досягли $57 мільярдів

Обсяг першої криптовалюти на балансі публічних компаній зріс на 16% у першому кварталі 2025 року. Про це повідомили аналітики Bitwise.

Показник досяг 688 000 BTC. За три місяці компанії збільшили свої запаси на 95 431 BTC (близько $56,7 млрд).

У першому кварталі щонайменше 12 публічних компаній уперше інвестували в біткоїн.

Серед нових власників найбільшу кількість монет придбала гонконзька будівельна фірма Ming Shing. Вона купила 833 BTC через дочірню компанію Lead Benefit: 500 BTC у січні та 333 BTC у лютому.

Ще одним новим учасником «біткоїн-клубу» стала публічна стримінгова платформа Rumble, яка в березні придбала 188 BTC.

У Bitwise зазначили, що загальна кількість публічних компаній, що зберігають цифрове золото, збільшилася до 79.

На момент написання новини перша криптовалюта торгується на рівні $83 400 (+2,6% за добу).