Курс валют на 16 квітня: долар у банках подешевшав на 10 копійок, євро — на 13 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 5 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,75−41,40 грн. Євро купують за 46,20 грн, а продають за 47,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,75−40,87, євро — 46,40−46,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,15−41,18 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,75−46,78 грн/євро.

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