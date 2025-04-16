У середу на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро у покупці подешевшало на 13 копійок, а у продажу на 10 копійок.
16 квітня 2025, 10:44
Курс валют на 16 квітня: долар у банках подешевшав на 10 копійок, євро — на 13 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках знизився на 5 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,75−41,40 грн. Євро купують за 46,20 грн, а продають за 47,10 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,75−40,87, євро — 46,40−46,70 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,15−41,18 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,75−46,78 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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