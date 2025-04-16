Банки з Уолл-стріт заробили понад $12 млрд на торгівлі акціями у першому кварталі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 квітня 2025, 11:39

Банки з Уолл-стріт заробили понад $12 млрд на торгівлі акціями у першому кварталі

Фінансові конгломерати Goldman Sachs, JPMorgan та Morgan Stanley заявили про зростання доходів від трейдингу у першому кварталі 2025 року. Інвестори активно продовжують змінювати стратегії, реагуючи на нестабільність, спричинену тарифною політикою президента США Дональда Трампа. Про це пише The Wall Street Journal.

Фінансові конгломерати Goldman Sachs, JPMorgan та Morgan Stanley заявили про зростання доходів від трейдингу у першому кварталі 2025 року.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки заробили банки

Лише у сегменті операцій з акціями три банки заробили понад $12 млрд комісійних — більше, ніж у пікові дні волатильності під час пандемії COVID-19.

Так, у першому кварталі Goldman зафіксував рекорд із доходів у сегменті акцій — зростання склало 27%. JPMorgan повідомив про збільшення на 48%, а Morgan Stanley — на 45%.

«Ми на початку нового кварталу, але поки що бізнес працює дуже добре, і клієнти дуже активні», — заявив головний виконавчий директор Goldman Sachs Девід Соломон. Він додав, що банк спостерігає «надзвичайно високий, рекордний рівень активності».

Зростання активності припало ще на період до оголошення Трампом на початку квітня масштабних імпортних мит, після чого ринки спочатку різко обвалилися, а потім показали ралі на тлі призупинення більшої частини тарифів у відповідь.

Однак топ-менеджери найбільших банків попереджають: якщо невизначеність збережеться, це може призвести до рецесії та уповільнення угод та корпоративного запозичення, зазначає WSJ.

Початок 2025 супроводжувався оптимізмом з приводу другої адміністрації Трампа. Інвестори робили ставки на зростання американських акцій та зміцнення долара.

Однак до кінця березня індекси S&P 500 та Nasdaq показали найгірші квартальні результати з 2022 року — торгова політика Білого дому змусила ринок переглянути очікування. На цьому фоні інвестори почали виводити кошти із США та збільшувати частку міжнародних активів — зокрема, у Європі та Південній Америці. Ці вагання і підігріли інтерес до трейдингу.

Банкіри та аналітики, опитані WSJ, зазначили, що особливо високою виявилася активність із деривативами, оскільки інвестори готувалися до волатильності на ринку. Втім, додають вони, торговельна активність не означає масового розпродажу — клієнти просто накопичують кеш для погашення позик, а не тому, що залишають ринок.

Інвестиційний трамплін

Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитанн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами