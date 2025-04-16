Банки з Уолл-стріт заробили понад $12 млрд на торгівлі акціями у першому кварталі

Фінансові конгломерати Goldman Sachs, JPMorgan та Morgan Stanley заявили про зростання доходів від трейдингу у першому кварталі 2025 року. Інвестори активно продовжують змінювати стратегії, реагуючи на нестабільність, спричинену тарифною політикою президента США Дональда Трампа. Про це пише The Wall Street Journal.

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Скільки заробили банки

Лише у сегменті операцій з акціями три банки заробили понад $12 млрд комісійних — більше, ніж у пікові дні волатильності під час пандемії COVID-19.

Так, у першому кварталі Goldman зафіксував рекорд із доходів у сегменті акцій — зростання склало 27%. JPMorgan повідомив про збільшення на 48%, а Morgan Stanley — на 45%.

«Ми на початку нового кварталу, але поки що бізнес працює дуже добре, і клієнти дуже активні», — заявив головний виконавчий директор Goldman Sachs Девід Соломон. Він додав, що банк спостерігає «надзвичайно високий, рекордний рівень активності».

Зростання активності припало ще на період до оголошення Трампом на початку квітня масштабних імпортних мит, після чого ринки спочатку різко обвалилися, а потім показали ралі на тлі призупинення більшої частини тарифів у відповідь.

Однак топ-менеджери найбільших банків попереджають: якщо невизначеність збережеться, це може призвести до рецесії та уповільнення угод та корпоративного запозичення, зазначає WSJ.

Початок 2025 супроводжувався оптимізмом з приводу другої адміністрації Трампа. Інвестори робили ставки на зростання американських акцій та зміцнення долара.

Однак до кінця березня індекси S&P 500 та Nasdaq показали найгірші квартальні результати з 2022 року — торгова політика Білого дому змусила ринок переглянути очікування. На цьому фоні інвестори почали виводити кошти із США та збільшувати частку міжнародних активів — зокрема, у Європі та Південній Америці. Ці вагання і підігріли інтерес до трейдингу.

Банкіри та аналітики, опитані WSJ, зазначили, що особливо високою виявилася активність із деривативами, оскільки інвестори готувалися до волатильності на ринку. Втім, додають вони, торговельна активність не означає масового розпродажу — клієнти просто накопичують кеш для погашення позик, а не тому, що залишають ринок.

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