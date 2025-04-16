Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 936 210 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 квітня 2025, 8:20
Втрати ворога за 15 квітня: 1 050 російських окупантів, 9 танків та 146 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 936210 (+1050) осіб,
- танків — 10638 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 22163 (+13) од,
- артилерійських систем — 26377 (+87) од,
- РСЗВ — 1364 (+0) од,
- засоби ППО — 1132 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32837 (+146),
- крилаті ракети — 3145 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 44472 (+133) од,
- спеціальна техніка — 3804 (+3)
Джерело: Мінфін
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