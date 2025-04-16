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16 квітня 2025, 9:49

Найдорожчим авіабрендом сьомий рік поспіль залишається Delta Air — Brand Finance

Американська Delta Air Lines сьомий рік поспіль очолила рейтинг найдорожчих брендів серед авіакомпаній світу. Вартість бренду за минулий рік злетіла на 38,5% — до $14,912 млрд, повідомляє Brand Finance.

Американська Delta Air Lines сьомий рік поспіль очолила рейтинг найдорожчих брендів серед авіакомпаній світу.

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Хто лідирує

Топ-6 лідерів не змінився порівняно з минулим роком, до нього входять, крім Delta Air Lines, United Airlines (+41,4%, до $12,265 млрд), American Airlines (+14,2%, до $11,7 млрд), Emirates (+26,6%, до $8,365 млрд) $6,342 млрд) та British Airways (+44%, до $4,57 млрд). У цьому United Airlines вийшла друге місце, помінявшись місцями з American Airlines.

China Southern піднялася на сьому сходинку з дев'ятої минулого року (+48,9%, до $4,09 млрд). При цьому Qatar Airways опустилася на восьме місце з сьомого (+22,9% до $3,856 млрд), Air Canada (+15,4%, до $3,238 млрд) — на дев'яте з восьмого. Топ-10 замикає China Eastern ($3,173 млрд), яка роком раніше була на дванадцятій позиції.

Значно подорожчав бренд Malaysia Airlines — на 209% (до $607 млн), зазначає Brand Finance. Авіакомпанія займає 45-е місце, у той час як протягом попередніх десяти років вона не потрапляла до топ-50.

Сукупна вартість авіабрендів топ-50 за минулий рік збільшилася на 29% (до $132,4 млрд), що відображає відновлення світової авіаційної галузі, що продовжується.

Одинадцять авіакомпаній із Китаю потрапили до топ-50, як і минулого року (на них припадало 12,3% сукупної вартості авіабрендів). Кількість американських авіаперевізників скоротилася до семи з дев'яти, і на них припадало 39,1% від загальної суми.

Найдорожчий бренд серед аеропортів

Найдорожчим брендом серед аеропортів 2025 року залишився лондонський Хітроу ($991 млн). У трійку лідерів також входять сінгапурський Чангі ($765 млн) та паризький Шарль-де-Голль ($745 млн).

Далі йдуть корейський Інчхон, амстердамський Схіпхол, токійські Ханеда та Наріта, а також повітряні гавані Франкфурта, Цюріха та Шанхаю (все з оцінкою близько $400 млн).

Загальна вартість 25 найдорожчих аеропортових брендів зросла протягом року на 16%, повідомляється в огляді.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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