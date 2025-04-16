Hermes став найдорожчим у світі виробником люксових товарів, обігнавши LVMH

Французька Hermes International SCA випередила капіталізацію LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA і стала найдорожчим у світі виробником товарів класу «люкс». Про це пише Financial Times.

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Торги акціями

Акції LVMH у вівторок впали на 7,8% через слабку квартальну звітність, внаслідок чого ринкова вартість компанії склала близько 245,4 млрд євро. Тим часом ціна паперів Hermes підвищилася на 0,2%, капіталізація склала близько 247 млрд євро.

Напередодні LVMH відзвітувала про зниження виручки в першому кварталі на 2% до 20,31 млрд євро.

По «люксовому» сегменту в цілому вдарили оголошені США мита на імпорт товарів з Європи у розмірі 20%. Потім це мито було знижено до 10% на період у 90 днів.

«Hermes, мабуть, має найбільшу цінову гнучкість завдяки унікальній привабливості свого бренду», — зазначила аналітик Barclays Керол Маджо.

За її словами, Hermes не доведеться підвищувати ціни так сильно, як конкурентам, щоб компенсувати негативний вплив мита на рентабельність.