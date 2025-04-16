Канада запустить перші спотові Solana-ETF з функцією стейкінгу

16 квітня канадські компанії представлять ринку перші у світі спотові Solana-ETF. Про це повідомив аналітик Bloomberg Ерік Балчунас, пише Forklog.

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Що відомо

Експерт поділився скріншотом повідомлення TD Bank, в якому йдеться, що Комісія з цінних паперів Онтаріо схвалила чотири продукти від Purpose, Evolve, CI та 3iQ.

Фонди запропонують функцію стейкінгу Solana, що потенційно забезпечить більш високу прибутковість порівняно з аналогічними продуктами на базі Ethereum та дозволить знизити витрати володіння ETF, йдеться у заяві TD Bank.

Балчунас зазначив, що в березні Volatility Shares вже випустила два ф'ючерсні SOL-ETF у США, які «не зробили багато чого». Обсяги активів під їх управлінням залишаються невеликими: близько $5,1 млн в одному фонді і $8,7 млн в іншому, згідно з трекером The Block.