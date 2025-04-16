Великодній бонус для інвесторів: 1 квиток = 2 на Invest Talk Summit!

Святкуємо Великдень вигідно! Лише до 21 квітня включно діє спеціальна акція: купуючи один квиток на Invest Talk Summit, другий — отримуєте безкоштовно. Запрошуйте колегу, друга чи партнера — обговорювати інвестстратегії разом завжди ефективніше, ніж наодинці.

Щоб скористатися пропозицією, просто зареєструйте першого учасника та додайте другого в те саме замовлення — система автоматично надасть знижку -100% на другий квиток. Придбати квитки можна як онлайн, так і на офлайн-формат.

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Чому варто йти на Invest Talk Summit 2025?

Це найактуальніша конференція для інвесторів, фінансистів, підприємців та всіх, хто хоче розуміти, як зберегти і примножити капітал у турбулентні часи. Цьогоріч ми говоритимемо про:

Куди переміщується глобальний капітал?

Прогнози для української економіки: курс, інфляція, ВВП

Захисні активи: золото, земля, нерухомість, валюти — що обрати?

Інвестстратегії для ведмежого ринку

Хеджування ризиків: ф'ючерси та опціони для приватних інвесторів

Топ-5 ETF-фондів для будь-якої кризи

Потенціал українського ринку: ОВДП та альтернативи

Криптоактиви: раціональний підхід до волатильних інструментів

Генеральний партнер заходу — інвестиційна група ICU

ICU — незалежна інвестиційна група, що вже 15 років є найбільшим брокером в Україні з торгівлі державними облігаціями. Компанія також є лідером ринку управління активами та пенсійними накопиченнями, активно інвестує у венчурні та фінтех-проєкти. ICU надає повний спектр фінансових послуг — від брокерських і депозитарних до управління активами та приватним капіталом.

Invest Talk Summit — це простір для тих, хто ухвалює фінансові рішення не навмання, а на основі знань та аналітики. Встигніть скористатися Великодньою пропозицією — 1=2 до 21 квітня включно!