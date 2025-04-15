Рада ухвалила останній закон для інтеграції України в роумінговий простір ЄС

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Даний законопроєкт у другому читанні підтримали 300 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою, ухвалення документа забезпечить створення умов для початку практичної інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС через отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу та приєднання до єдиної роумінгової зони «Роумінг як вдома».

У Мінцифрі пояснили, що українці зможуть користуватися тарифами свого оператора й не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС і після завершення воєнного стану.

Ухвалений закон передбачає, що:

українські та європейські оператори зможуть легше обмінюватися послугами та працювати разом;

регулятор НКЕК отримає необхідні повноваження для контролю доступу до мереж та вирішення спорів між операторами;

Україна стане на крок ближче до повної інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.

«Наступний крок — підписання закону Президентом. Далі розпочнемо переговори з Єврокомісією про створення Єдиної роумінгової зони», — зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.