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15 квітня 2025, 19:48

Рада ухвалила останній закон для інтеграції України в роумінговий простір ЄС

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12150 «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій».

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12150 «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій».►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДаний законопроєкт у другому читанні підтримали 300 народних депутатів.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Даний законопроєкт у другому читанні підтримали 300 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою, ухвалення документа забезпечить створення умов для початку практичної інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС через отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу та приєднання до єдиної роумінгової зони «Роумінг як вдома».

У Мінцифрі пояснили, що українці зможуть користуватися тарифами свого оператора й не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС і після завершення воєнного стану.

Ухвалений закон передбачає, що:

  • українські та європейські оператори зможуть легше обмінюватися послугами та працювати разом;
  • регулятор НКЕК отримає необхідні повноваження для контролю доступу до мереж та вирішення спорів між операторами;
  • Україна стане на крок ближче до повної інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.

«Наступний крок — підписання закону Президентом. Далі розпочнемо переговори з Єврокомісією про створення Єдиної роумінгової зони», — зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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