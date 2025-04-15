Міністерство фінансів 16 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,23 млрд грн, що на 3,66 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 7,89 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
Мінфін залучив понад 4 мільярди від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 327,61 млрд грн під 16,34% з погашенням 24 червня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,31%);
- 1,10 млрд грн під 17,09% з погашенням 13 січня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);
- 2,80 млрд грн під 17,80% з погашенням 12 квітня 2028 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
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