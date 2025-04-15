До закриття міжбанку курс долара впав на 13 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 23 копійки у купівлі та на 22 копійки у продажу.
15 квітня 2025, 17:28
Курс валют на вечір 15 квітня: гривня зросла на міжбанку
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Відкриття 15 квітня
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Закриття 15 квітня
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Зміни
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41,28/41,31
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41,15/41,18
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13/13
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46,78/46,80
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46,55/46,58
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23/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,85−41,50 грн. Євро купують за 46,33 грн, а продають за 47,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,80−40,92, євро — 46,40−46,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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