Кабмін виділить 1,8 млрд грн для громад у прифронтових регіонах

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Зокрема, підтримку отримають громади Харківщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя.

За словами прем'єра, кошти підуть на найнагальніші потреби:

«Рішення ухвалено за дорученням Президента України Володимира Зеленського. Ми підставляємо плече тим нашим громадам, які цього потребують найбільше», — підсумував Шмигаль.

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