Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 1,8 млрд грн для 180 громад у дев’яти прифронтових регіонах. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
15 квітня 2025, 17:15
Кабмін виділить 1,8 млрд грн для громад у прифронтових регіонах
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Хто отримає підтримку
Зокрема, підтримку отримають громади Харківщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя.
За словами прем'єра, кошти підуть на найнагальніші потреби:
- аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів;
- будівництво укриттів;
- закупівлю спецтехніки для комунальних підприємств;
- ремонт критичної інфраструктури — мереж тепла і газу.
«Рішення ухвалено за дорученням Президента України Володимира Зеленського. Ми підставляємо плече тим нашим громадам, які цього потребують найбільше», — підсумував Шмигаль.
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Джерело: Мінфін
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