Intel продає контрольний пакет акцій свого підрозділу Altera за $4,46 млрд

Intel продає контрольний пакет акцій (51%) свого підрозділу програмованих мікросхем Altera інвестиційній фірмі Silver Lake за $4,46 млрд, оцінивши бізнес у $8,75 млрд — удвічі менше за $17 млрд, сплачені у 2015 році. Про це повідомляє Reuters.

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Нова стратегія

«Продаж активів став ключовою частиною стратегії нового CEO Intel Ліп-Бу Тана, спрямованої на оптимізацію бізнесу», — зазначає джерело. Попередній очільник Пет Гелсінгер намагався наздогнати NVIDIA у сфері штучного інтелекту, але Intel втратила позиції на ринку процесорів. Угода з Altera дозволить компанії сфокусуватися на ключових напрямах і зміцнити баланс, отримавши близько $3,4 млрд готівкою.

Фінансові показники

«У 2024 році дохід від Altera склав $1,54 млрд, що становить лише 3% від загального обсягу доходів Intel, а операційний збиток — $615 млн», — йдеться у звіті. Для порівняння, загалом Intel зафіксувала $18,8 млрд чистих збитків при доході $53,1 млрд за 2024 рік. Продаж контрольного пакета зніме фінансовий тягар і виведе результати Altera з консолідованої звітності Intel після закриття угоди в другій половині 2025 року.