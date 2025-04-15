Близько третини опитаних українців (28%) платять за онлайн-сервіси та планують продовжувати, ще 13% — платили раніше, але перестали. Водночас 59% не користуються платними сервісами й не мали такого досвіду раніше. За що саме найчастіше платять користувачі та скільки — в дослідженні Rakuten Viber.
Фільми, ігри та навчання: 28% українців платять за онлайн-сервіси — дослідження Viber
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За що платять українці
Для чого, в першу чергу, українці користуються платними сервісами? В ТОПі фільми та відео (45%), ігри (36%), музика (35%) та навчання (30%). Які ще категорії є популярними (питання передбачало множинний вибір):
- Фільми та відео — 45%;
- Ігри — 36%;
- Музика — 35%;
- Навчання — 30%;
- Програми для роботи — 20%;
- Книжки — 17%;
- Інше (ваш варіант) — 16%;
- Додатки для спілкування, месенджери — 15%;
- Податки — 8%;
- Знайомства — 7%.
Щобільше, 53% українців ніколи не завантажували музику чи фільми з «піратських» сайтів і торентів. 47% мали такий досвід.
Скільки витрачають
Щодо витрат на платні сервіси серед тих, хто ними користується:
- 47% опитаних витрачають 100−400 грн на місяць,
- 29% витрачають понад 400 грн.
- 24% респондентів витрачають менш як 100 грн.
Опитування
Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, в якому взяли участь понад 5 000 респондентів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
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Коментарі - 1
Фільми та відео — 45%;
Якщо 45 % від опитаних сплачуються за онлайн-фільми та відео, то значить 45% сплачують за онлайн-сервіси.
Що тоді означає фраза
Близько третини опитаних українців (28%) платять за онлайн-сервіси та планують продовжувати,
?
А якщо скласти %% по кожній групі сервісів. то виходить 229 % украінців платять за онлайн-сервіси.