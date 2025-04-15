Фільми, ігри та навчання: 28% українців платять за онлайн-сервіси — дослідження Viber

Близько третини опитаних українців (28%) платять за онлайн-сервіси та планують продовжувати, ще 13% — платили раніше, але перестали. Водночас 59% не користуються платними сервісами й не мали такого досвіду раніше. За що саме найчастіше платять користувачі та скільки — в дослідженні Rakuten Viber.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

За що платять українці

Для чого, в першу чергу, українці користуються платними сервісами? В ТОПі фільми та відео (45%), ігри (36%), музика (35%) та навчання (30%). Які ще категорії є популярними (питання передбачало множинний вибір):

Фільми та відео — 45%;

Ігри — 36%;

Музика — 35%;

Навчання — 30%;

Програми для роботи — 20%;

Книжки — 17%;

Інше (ваш варіант) — 16%;

Додатки для спілкування, месенджери — 15%;

Податки — 8%;

Знайомства — 7%.

Щобільше, 53% українців ніколи не завантажували музику чи фільми з «піратських» сайтів і торентів. 47% мали такий досвід.

Скільки витрачають

Щодо витрат на платні сервіси серед тих, хто ними користується:

47% опитаних витрачають 100−400 грн на місяць,

29% витрачають понад 400 грн.

24% респондентів витрачають менш як 100 грн.

Опитування

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, в якому взяли участь понад 5 000 респондентів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.