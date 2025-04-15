Азійський фондовий ринок продовжує зростання на тлі чуток про послаблення мит США

Азійські ринки у вівторок, 15 квітня, відкрилися з підйомом, відреагувавши на зростання Волл-стріт і сигнали про можливе пом’якшення тарифної політики США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Рух індексів

Японський Nikkei 225, південнокорейський KOSPI й сінгапурський Straits Times додали від 0,9% до 1,3%, тоді як Taiwan Weighted зріс приблизно на 1%. Натомість китайські CSI 300 і Shanghai Composite просіли на 0,3%, а гонконзький Hang Seng залишився майже незмінним.

Американський імпульс

Напередодні американські індекси показали впевнене зростання: Dow Jones піднявся на 0,78% до 40524,79, S&P 500 — на 0,79% до 5405,97, Nasdaq — на 0,64% до 16831,48. «Після того, як Дональд Трамп повідомив про розгляд скасування деяких мит, щоб підтримати автовиробників», — акції Ford злетіли на 4% до $9,71, General Motors — на 3,5% до $45,14, за даними реального часу станом на 14 квітня.

Техсектор на хвилі

Технологічні компанії також виграли: Dell підскочила на 4% до $85,19, Apple додала 2,2% до $202,52, а Micron зросла на 2,1% до $71,02, за даними торгів 14 квітня. Позитивний настрій підживлюють очікування, що окремі сектори уникнуть нових мит.

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