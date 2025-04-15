В Канаді запустять спотові Solana-ETF, хакер викрав з криптобіржі KiloEx $7 мільйонів: що нового

В Канаді запустять спотові Solana-ETF

Завтра, 16 квітня на фондовому ринку Канади почнуть торгуватися акції кількох спотових Solana-ETF. Про це заявив аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас.

У публікації на своїй сторінці він поділився циркуляром банку Toronto-Dominion Bank. У ньому йдеться про те, що Комісія з цінних паперів Онтаріо (OSC) схвалила запуск декількох фондів на базі Solana (SOL).

Це продукти таких постачальників, як Purpose, Evolve, CI і 3iQ. У повідомленні підкреслюється, що фонди інвестуватимуть безпосередньо в криптоактив, а не похідні продукти. Також, згідно з циркуляром, регулятор схвалив стейкінг у структурі цих ETF.

Зазначимо, в Канаді немає федерального наглядового органу, який здійснював би нагляд за ринком цінних паперів загалом. Це роблять місцеві регулятори. У юрисдикції OSC, своєю чергою, перебуває Фондова біржа Торонто (TSX), де і торгуватимуться акції цих фондів.

Із зазначених постачальників тільки Evolve підтвердив цю інформацію. Згідно з його анонсом, продукт дійсно почне торгуватися 16 квітня. Також компанія заявила про те, що не стягуватиме плату за управління коштами до кінця 2025 року.

Балчунас зазначив, що це перші спотові Solana-ETF у світі. На це в коментарях йому заявили, що в Європі вже давно торгується 21Shares Solana Staking ETP (ASOL), який також інвестує безпосередньо в актив. Згідно з офіційним сайтом, його обсяг активів під управлінням (AUM) становить $781,5 млн.

Також, за словами Балчунаса, не варто надавати великого значення цій події. Він зазначив, що AUM двох ф’ючерсних Solana-ETF у США менші, ніж у нещодавно запущених фондів на базі XRP. Однак це перший погляд Bloomberg Intelligence на потенційні перегони із запуску спотових ETF на базі альткоїнів.

Metaplanet стала дев’ятим за величиною біткоїн-ходлером

Компанія Metaplanet купила 319 BTC на $26,52 млн. Ціна купівлі склала $83 147 за монету.

Загальний обсяг криптоактивів фірми досяг 4525 BTC ($408,1 млн) при середній вартості придбання в $90 194.

Прибутковість біткоїн-інвестицій компанії за підсумками першого кварталу склала 95,6%, з 1 січня по 14 квітня — 6,5%.

За даними Bitcoin Treasuries, Metaplanet перейшла на дев’яту позицію за корпоративними запасами цифрового золота і закріпила лідерство як найбільшого власника в Азії.

Metaplanet активно нарощує криптоактиви з моменту прийняття біткоїн-стратегії на початку квітня 2024 року. Фірма планує накопичити 10 000 BTC до кінця 2025 року.

У лютому після ухвалення криптостратегії котирування акцій компанії зросли більш ніж на 2 700%.

Хакер вивів з біржі KiloEx $7 мільйонів у криптовалютах

Хакер атакував децентралізовану біржу KiloEx і викрав близько $7 мільйонів у криптовалютах. Про це повідомили аналітики платформи безпеки Cyvers.

Хакер використав міксер Tornado Cash та здійснив серію експлойтів на блокчейнах BNB, Base та Taiko, скориставшись ймовірною вразливістю в системі контролю доступу до цінового оракула.

У своєму офіційному зверненні команда KiloEx підтвердила факт злому сховища (Vault) та опублікувала адресу гаманця зловмисника.

«Розслідування показало, що викрадені активи спрямовуються через zkBridge та Meson. Ми активно намагаємося співпрацювати з цими протоколами, щоб зупинити транзакції та запобігти подальшим втратам», — заявили представники KiloEx.

Біржа також призупинила роботу платформи для запобігання подальших атак, а команда співпрацює з BNB Chain, Manta Network та провідними фахівцями з безпеки, включно з Seal-911, SlowMist та Sherlock.

Крім того, найближчим часом KiloEx запустить баунті-програму для допомоги в поверненні активів та готує повний звіт про атаку для оприлюднення.

Криптосервіс закликав партнерські протоколи та платформи заблокувати гаманець зловмисника, щоб запобігти подальшим зловживанням.

Google посилить вимоги до реклами криптовалют у Європі

З 23 квітня Google вводить нові правила для реклами криптовалютних послуг у Європі. Про це йдеться в оновленні політики компанії.

Тепер біржі та гаманці мають отримати ліцензії відповідно до європейського регуляторного стандарту MiCA або в статусі постачальників послуг з обслуговування крпитоактивів (CASP).

Рекламодавці зобов’язані дотримуватися локальних законів, включно з національними вимогами понад MiCA. Для розміщення реклами буде потрібна сертифікація від Google.

Політика торкнеться рекламних кампаній у більшості країн Європи, включно з Німеччиною, Францією, Італією та Іспанією.

У Google уточнили, що порушення політики спочатку призведуть до попереджень, а блокування реклами відбудеться щонайменше через сім днів.

Керівник юридичного відділу Bitget Хон Нг у коментарі Cointelegraph зазначив, що нові правила можуть підвищити рівень захисту інвесторів, скоротивши кількість шахрайських схем.

Однак він попередив, що суворі вимоги створять проблеми для невеликих компаній через високі капітальні пороги та витрати на дотримання норм.

Юрисконсульт блокчейн-проєкту Orbs вважає, що відповідність новим стандартам стане складним завданням для дрібних учасників ринку. Такий стан посилить позиції великих компаній.

За його словами, зміни більше орієнтовані на «захист Google від відповідальності, ніж на самих інвесторів».