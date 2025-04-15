Курс валют на 15 квітня: долар у банках подешевшав на 15 копійок, євро — на 20 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара знизився на 15 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро у покупці подешевшало на 20 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,90−41,55 грн. Євро купують за 46,30 грн, а продають за 47,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,85−40,96, євро — 46,50−46,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,28−41,31 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,78−46,80 грн/євро.

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