Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 180 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 935 160 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 квітня 2025, 8:24
Втрати ворога за 14 квітня: 1 180 російських окупантів, 7 танків та 147 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 935160 (+1180) осіб,
- танків — 10629 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 22150 (+20) од,
- артилерійських систем — 26290 (+68) од,
- РСЗВ — 1364 (+2) од,
- засоби ППО — 1132 (+2) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32691 (+147),
- крилаті ракети — 3145 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 44339 (+210) од,
- спеціальна техніка — 3801 (+0)
Джерело: Мінфін
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