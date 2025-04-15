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15 квітня 2025, 8:52

Небанківський фінринок у березні: 17 фінустанов та один банк виключено з реєстрів

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні зменшилася з 855 (станом на 1 березня 2025 року) до 838 (станом на 1 квітня 2025 року). Кількість банків зменшилася до 60 (було 61). Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні зменшилася з 855 (станом на 1 березня 2025 року) до 838 (станом на 1 квітня 2025 року).
Фото: depositphotos

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Хто залишив ринок

У березні НБУ відкликав банківську ліцензію в Банку «Портал» та виключив відомості про цю установу з Державного реєстру банків на підставі рішення єдиного акціонера зазначеного банку про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та завершення здійснення банківської діяльності.

Також протягом березня із реєстрів за ініціативою заявника виключено дві кредитні спілки, примусово виключено 13 фінансових компаній, одного страховика та одну кредитну спілку.

Крім того, у березні анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії п’яти фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам, примусово анульовано ліцензії восьми фінансовим компаніям, одному страховику та одній кредитній спілці. Також Національний банк погодив звуження обсягу ліцензії одній фінансовій компанії.

Хто працює на ринку

Станом на 1 квітня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

  • 451 фінансова компанія (було 464),
  • 53 страховики non-life (було 54)
  • 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 108 ломбардів (кількість не змінилася)
  • 98 кредитних спілок (була 101)
  • один лізингодавець (кількість не змінилася)
  • 43 страхових брокери (кількість не змінилася)
  • 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп на ринку не змінилася (15), водночас кількість небанківських фінансових груп збільшилася до 41 (було 40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних (кількість не змінилася).

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Ираида Крылова
Ираида Крылова
15 квітня 2025, 11:12
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Пропасть она такая, постепенно затянет всех))))
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