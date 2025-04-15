Офіційний курс: Нацбанк підвищив курс гривні на 7 копійок

Національний банк України встановив на 15 квітня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,3153 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 7 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 15 квітня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,02 грн (на 14 квітня курс був встановлений на рівні 46,91 грн). Європейська валюта подорожчала на 11 копійок.

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