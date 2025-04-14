ОПЕК прогнозує зниження попиту на нафту через мита США

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила прогноз зростання світового попиту на нафту у 2025 році, посилаючись на дані першого кварталу та вплив торговельних мит США. Про це йдеться у квітневому звіті організації, оприлюдненому LIGA.net.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Цього року попит на нафту у світі зросте на 1,3 млн барелів на добу, що на 150 тис. барелів на добу менше за прогноз минулого місяця», — зазначає ОПЕК. Квартальні оцінки скориговано: 104,16 млн барелів на добу в першому, 104,25 млн у другому, 105,35 млн у третьому (з невеликим підвищенням) і 106,41 млн у четвертому. Прогноз знижено для трьох кварталів, крім третього.

Попри корекцію, оцінки ОПЕК залишаються вищими за середні по галузі. Для порівняння, Адміністрація енергетичної інформації США (EIA) прогнозує зростання лише на 900 тис. барелів на добу — на 30% менше за попередній прогноз. Goldman Sachs ще песимістичніші, очікуючи приріст у 500 тис. барелів на добу.

«Останніми роками Організація країн-експортерів нафти припускалася помилок у своїх прогнозах», — нагадує звіт. Зокрема, прогноз на 2024 рік був надто оптимістичним, і його довелося знижувати шість місяців поспіль — загалом на 32%.