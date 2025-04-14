До закриття міжбанку курс долара впав на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро впало на 43 копійки у купівлі та на 46 копійок у продажу.
14 квітня 2025, 17:29
Курс валют на вечір 14 квітня: євро різко впало на міжбанку
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Відкриття 14 квітня
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Закриття 14 квітня
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Зміни
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41,33/41,38
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41,28/41,31
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5/7
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47,19/47,23
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46,76/46,77
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43/46
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,65 грн. Євро купують за 46,50 грн, а продають за 47,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,90−41,00, євро — 46,51−46,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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