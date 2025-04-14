Meta Цукерберга витратила $45 млрд на метавсесвіт, який лишається невдалим проєктом

Марк Цукерберг, перейменувавши Facebook на Meta чотири роки тому, кинув $45 млрд на створення метавсесвітів, але проєкт залишається далеким від успіху. Про це повідомляє TechSpot.

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Що відомо

Колишні працівники Reality Labs, підрозділу Meta з AR і VR, називають його неорганізованим і неефективним. «Місцевих героїв» з Instagram підвищували до керівництва командами віртуальної реальності, розповів один зі співробітників. Інший додав, що Meta «грає в кадрове лото», призначаючи на ключові ролі людей без досвіду в AR і VR. Постійні перестановки та слабка стратегія поглиблюють кризу.

Деталі

Збитки Reality Labs стрімко зростають: $6 млрд у 2020-му, $10 млрд у 2021-му, $13 млрд у 2022-му, $16 млрд у 2023-му. Лише за перший квартал 2024-го втрати склали $3,8 млрд — більше, ніж дохід за 2022−2023 роки разом. Цукерберг у звіті за 2024 рік попередив, що збитки продовжуватимуть «суттєво зростати». Аналітик Джин Мюнстер із Deepwater Asset Management назвав підрозділ «фінансовою катастрофою», яка тягне вниз акції Meta.

Витрачені $45 млрд порівнянні з ринковою вартістю Snap і Pinterest чи сумою, яку Ілон Маск заплатив за Twitter. Дохід підрозділу падає щороку, а інвестори, попри початковий оптимізм щодо AR і VR, втрачають віру в проєкт.