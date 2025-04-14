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14 квітня 2025, 17:45

Держфонди Китаю вклали рекордні кошти в ETF для захисту ринку

Біржові інвестиційні фонди Китаю отримали рекордний приплив коштів, оскільки покупці, що підтримуються державою, доклали всіх зусиль для захисту ринку від тарифного натиску Дональда Трампа.

Біржові інвестиційні фонди Китаю отримали рекордний приплив коштів, оскільки покупці, що підтримуються державою, доклали всіх зусиль для захисту ринку від тарифного натиску Дональда Трампа.► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоETF, розміщені на внутрішньому ринку, залучили майже $24 млрд чистого припливу за минулий тиждень, перевершивши попередній рекорд у $23 млрд, встановлений у жовтні 2024 року.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

ETF, розміщені на внутрішньому ринку, залучили майже $24 млрд чистого припливу за минулий тиждень, перевершивши попередній рекорд у $23 млрд, встановлений у жовтні 2024 року.

Різке зростання припливу коштів підкреслює терміновість, з якою китайська влада відреагувала на падіння цін на акції у відповідь на торговельну війну.

Читайте також: Торгова війна зі США може обвалити ВВП Китаю на 1,5−3%: Barclays

Народний банк Китаю заявив минулого тижня, що забезпечить достатню ліквідність компанії Central Huijin Investment — суверенному фонду, який позиціонує себе як «фонд стабілізації акцій».

«Перше справжнє поле битви тарифної війни — це фінансові ринки, особливо фондові ринки. Ми очікуємо, що стабілізаційні фонди Китаю за підтримки НБК значно втрутиться у фондові ринки найближчими тижнями», — Лу Тін, головний економіст Китаю в Nomura International HK.

За підрахунками агентства, спроби держави стабілізувати ринок акцій КНР можуть забезпечити приплив до ETF цього року на понад $100 млрд.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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