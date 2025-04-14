Держфонди Китаю вклали рекордні кошти в ETF для захисту ринку

Біржові інвестиційні фонди Китаю отримали рекордний приплив коштів, оскільки покупці, що підтримуються державою , доклали всіх зусиль для захисту ринку від тарифного натиску Дональда Трампа.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

ETF, розміщені на внутрішньому ринку, залучили майже $24 млрд чистого припливу за минулий тиждень, перевершивши попередній рекорд у $23 млрд, встановлений у жовтні 2024 року.

Різке зростання припливу коштів підкреслює терміновість, з якою китайська влада відреагувала на падіння цін на акції у відповідь на торговельну війну.

Читайте також: Торгова війна зі США може обвалити ВВП Китаю на 1,5−3%: Barclays

Народний банк Китаю заявив минулого тижня, що забезпечить достатню ліквідність компанії Central Huijin Investment — суверенному фонду, який позиціонує себе як «фонд стабілізації акцій».

«Перше справжнє поле битви тарифної війни — це фінансові ринки, особливо фондові ринки. Ми очікуємо, що стабілізаційні фонди Китаю за підтримки НБК значно втрутиться у фондові ринки найближчими тижнями», — Лу Тін, головний економіст Китаю в Nomura International HK.

За підрахунками агентства, спроби держави стабілізувати ринок акцій КНР можуть забезпечити приплив до ETF цього року на понад $100 млрд.