Біржові інвестиційні фонди Китаю отримали рекордний приплив коштів, оскільки покупці, що підтримуються державою, доклали всіх зусиль для захисту ринку від тарифного натиску Дональда Трампа.
Держфонди Китаю вклали рекордні кошти в ETF для захисту ринку
► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
ETF, розміщені на внутрішньому ринку, залучили майже $24 млрд чистого припливу за минулий тиждень, перевершивши попередній рекорд у $23 млрд, встановлений у жовтні 2024 року.
Різке зростання припливу коштів підкреслює терміновість, з якою китайська влада відреагувала на падіння цін на акції у відповідь на торговельну війну.
Читайте також: Торгова війна зі США може обвалити ВВП Китаю на 1,5−3%: Barclays
Народний банк Китаю заявив минулого тижня, що забезпечить достатню ліквідність компанії Central Huijin Investment — суверенному фонду, який позиціонує себе як «фонд стабілізації акцій».
«Перше справжнє поле битви тарифної війни — це фінансові ринки, особливо фондові ринки. Ми очікуємо, що стабілізаційні фонди Китаю за підтримки НБК значно втрутиться у фондові ринки найближчими тижнями», — Лу Тін, головний економіст Китаю в Nomura International HK.
За підрахунками агентства, спроби держави стабілізувати ринок акцій КНР можуть забезпечити приплив до ETF цього року на понад $100 млрд.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .
Коментарі