МВФ попередив про крах фондових ринків через торговельні війни

Великі геополітичні ризикові події, включно з торговельною напруженістю, можуть спровокувати значне падіння цін на акції. Це може поставити під загрозу фінансову стабільність. Про це йдеться у Звіті про глобальну фінансову стабільність Міжнародного валютного фонду.

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Що відомо

МВФ не згадав конкретні події, як-от масштабні тарифи, оголошені президентом США Дональдом Трампом останніми тижнями. Але він зазначив, що ризики різко зросли з 2022 року через війни, зростання військових витрат і торговельні обмеження.

МВФ настійно закликав фінансові установи мати достатній капітал і ліквідність, щоб допомогти їм впоратися з потенційними втратами від геополітичних ризиків, а також закликав їх використовувати стрес-тести та інші види аналізу для виявлення та управління такими ризиками.

У своєму звіті МВФ заявив, що його дослідження засвідчили, що такі великі ризикові події, як війни, дипломатична напруженість або тероризм, призводять до зниження цін на акції в середньому на 1 відсотковий пункт на місяць у всіх країнах, а середнє падіння на ринках, що розвиваються, становить 2,5 відсоткових пункти.

Міжнародні військові конфлікти, як-от вторгнення росії в Україну 2022 року, стали найбільш значущими ризиковими подіями, через які прибутковість акцій знижувалася в середньому на 5 процентних пунктів на місяць, що вдвічі перевищує рівень інших геополітичних ризикових подій.

У звіті йдеться про те, що геополітичні ризики, які зросли, також призводять до зростання суверенних ризикових премій — цін на кредитні деривативи, що захищають від дефолту, — і можуть поширитися на інші економіки через торговельні та фінансові зв'язки.