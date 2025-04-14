НКЦПФР додала 5 нових інвестпроєктів до чорного списку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) поповнила перелік ненадійних інвестиційних проєктів п’ятьма новими назвами, застерігаючи громадян від шахрайських схем. Про це йдеться у повідомленні пресслужби регулятора.

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До списку додали такі проєкти: Quant AI, RaceTrader, Finalto Trading Limited, Stockity і ROLEXJT.

Загалом реєстр НКЦПФР уже налічує понад 400 потенційно небезпечних проєктів, ознайомитися з якими можна на офіційному сайті комісії.

В регуляторі підкреслили: «Нагадуємо потенційним інвесторам про важливість базової перевірки потенційного інвестиційного проєкту та оцінки ризиків перед тим, як інвестувати».

НКЦПФР закликає ретельно аналізувати пропозиції, щоб уникнути фінансових втрат.