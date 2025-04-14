Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) поповнила перелік ненадійних інвестиційних проєктів п’ятьма новими назвами, застерігаючи громадян від шахрайських схем. Про це йдеться у повідомленні пресслужби регулятора.
14 квітня 2025, 16:46
НКЦПФР додала 5 нових інвестпроєктів до чорного списку
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До списку додали такі проєкти: Quant AI, RaceTrader, Finalto Trading Limited, Stockity і ROLEXJT.
Загалом реєстр НКЦПФР уже налічує понад 400 потенційно небезпечних проєктів, ознайомитися з якими можна на офіційному сайті комісії.
В регуляторі підкреслили: «Нагадуємо потенційним інвесторам про важливість базової перевірки потенційного інвестиційного проєкту та оцінки ризиків перед тим, як інвестувати».
НКЦПФР закликає ретельно аналізувати пропозиції, щоб уникнути фінансових втрат.
Джерело: Мінфін
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