Станом на 1 квітня цього року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, з початку року зменшилася на 2,1% (або на 17,3 млрд грн) та становила 805,1 млрд гривень. Про це йдеться в даних НБУ.
На одного жителя України припадає 61 банкнота і 187 монет — НБУ
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Яка причина зменшення готівки
Це пов’язано з сезонними факторами. Адже традиційно у I кварталі року відбувається вилучення з обігу готівки, що була випущена в минулі періоди.
Скільки в обігу банкнот
У готівковому обігу перебуває 2,5 млрд шт. банкнот на загальну суму 796,8 млрд гривень, а також 14,9 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,2 млрд гривень.
На одного жителя України на 1 квітня 2025 року припадало 61 банкнота і 187 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 1 січня 2025 року — 63 та 186 шт. відповідно).
Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет — номіналом 10 копійок (26,8% та 27,7% від загальної кількості в обігу відповідно).
Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет — номіналом 10 гривень (4,4% та 1,9% від загальної кількості в обігу відповідно).
Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за I квартал 2025 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 3% та 5,4% відповідно, порівняно з початком цього року.
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Коментарі - 1
ни купюр номиналом 20 грн ни монет номиналом 5 грн