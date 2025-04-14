У березні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, зменшилася на 2,9% до 1 011,543 млрд гривень. Про це передають Українські Новини.
14 квітня 2025, 12:02
У березні грошова база зменшилась на 2,9% до 1 трлн гривень
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З початку року грошова база зменшилася на 3,9% із 1 052,113 млрд гривень.
Грошова маса у березні збільшилася на 1,1% до 3 460,085 млрд гривень, а з початку року вона зменшилася на 0,8% з 3 488,377 млрд гривень.
Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у березні збільшився на 1,5% до 750,400 млрд гривень, за початку року він скоротився на 1,2% з 759,753 млрд гривень.
За 2024 рік грошова база зросла на 7,7% із 976,940 млрд гривень.
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Джерело: Мінфін
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