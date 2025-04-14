Курс валют на 14 квітня: євро у банках подорожчало на 40 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара втратив 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 20 копійок у купівлі та на 40 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 10 копійок, а у продажу на 5 копійок. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 1,05 у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,65 грн. Євро купують за 46,30 грн, а продають за 47,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,90−41,10, євро — 46,60−47,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,33−41,38 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,19−46,23 грн/євро.

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