Автомобілі яких кольорів обирають українці

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На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 7% автомобілістів. Першість серед синіх у SKODA Octavia.

Автомобілі класичного чорного кольору обрали 17% покупців, і це є третій результат. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyotf Land Cruiser Prado.

Білий виявився другим за популярністю — 29% із зареєстрованих нових авто. Найбільш численним з них став Renault Duster.

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