Автомобілі сірого кольору користуються найбільшим попитом в українських автомобілістів у цьому році. З реалізованих у І кв. 2025 р. нових легковиків третина були сірого кольору. Про це пише Укравтопром.
Автомобілі яких кольорів обирають українці
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Найпопулярніші кольори та моделі
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Лідерство в команді сірих здобув кросовер Toyota RAV-4.
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Білий виявився другим за популярністю — 29% із зареєстрованих нових авто. Найбільш численним з них став Renault Duster.
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Автомобілі класичного чорного кольору обрали 17% покупців, і це є третій результат. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyotf Land Cruiser Prado.
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На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 7% автомобілістів. Першість серед синіх у SKODA Octavia.
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Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків — зелений (6%). Лідером зелених став RENAULT Duster.
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