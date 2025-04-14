Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 310 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 933 980 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 квітня 2025, 8:17
Втрати ворога за 13 квітня: 1 310 російських окупантів, 19 танків та 119БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 933980 (+1310) осіб,
- танків — 10622 (+19) од,
- бойових броньованих машин — 22130 (+42) од,
- артилерійських систем — 26222 (+59) од,
- РСЗВ — 1362 (+0) од,
- засоби ППО — 1130 (+2) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32544 (+119),
- крилаті ракети — 3145 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 44129 (+179) од,
- спеціальна техніка — 3801 (+2)
Джерело: Мінфін
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