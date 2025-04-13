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13 квітня 2025, 13:30

Україна та Японія підписали грантову угоду на $58 мільйонів для програми відновлення

Олексій Кулеба та голова офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Хідекі Мацунага підписали грантову угоду, яка дає можливість офіційно розпочати реалізацію четвертої фази Програми екстреного відновлення України. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Олексій Кулеба та голова офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Хідекі Мацунага підписали грантову угоду, яка дає можливість офіційно розпочати реалізацію четвертої фази Програми екстреного відновлення України.

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Що відомо

«За рахунок нових коштів у межах Програми екстреного відновлення буде забезпечено надання критичної допомоги по низці напрямків, зокрема гуманітарне розмінування, енергетика, водопостачання, відновлення інфраструктури. Сподіваюся на подальше зміцнення та поглиблення нашого партнерства», — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України.

В Україні вже реалізовано три фази Програми екстреного відновлення, яка впроваджується спільними зусиллями Мінвідновлення та JICA.

В межах перших етапів здійснене швидке реагування на потреби енергетичного, транспортного, аграрного, медичного, освітнього секторів, управління відходами від руйнувань, водовідведення, водопостачання, гуманітарного розмінування. Також забезпечується надання обладнання для комунальних закладів міст та регіонів.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення Японія надала Україні $12 млрд гуманітарної та фінансової допомоги, завдяки яким міністерством було впроваджено спільні проєкти на загальну суму близько $700 млн. Це три фази програми екстреного відновлення та проєкт технічної допомоги «Проєкт з екстреного відновлення та реконструкції».

Із підписанням грантової угоди співпрацю за програмою екстреного відновлення продовжено. Фінансування четвертої фази становить $58 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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