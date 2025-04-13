НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку на $144 мільйони

За тиждень з 7 по 11 квітня Національний банк України продав на міжбанку $536,2 млн, при цьому купив $80 тис. Про це відомо зі статистики НБУ .

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За період, з 7 по 11 квітня Нацбанк продав на міжбанку $536,2 млн, що на $144,3 млн більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив $80 тис, що на $6,57 млн менше, аніж минулого тижня.

Нагадаємо

Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні до долара на понеділок, 14 квітня, на рівні 41,3879 грн/$, що вказує на її незначне зміцнення порівняно з 41,4031 грн/$ у п’ятницю, тоді як до євро вона впала до рекордно низького показника.