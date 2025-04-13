Ці 4 альткоїни привертають увагу аналітиків — як біткоїн досягне позначки в $100 тисяч

Аналітики зосереджені на чотирьох альткоїнах, які привертають до себе значну увагу. Очікується, що одна з цих монет зросте в ціні в тисячу разів до того, як біткоїн досягне позначки в $100 000. Криптовалютна спільнота кипить від цікавості. Дізнайтеся, які альткоїни перебувають у центрі уваги і що робить їх потенційними гравцями на ринку.

XYZVerse задає новий тренд, чи може це бути наступна 50-кратна монета-мем?

Галас навколо XYZVerse справжній. Як перший в історії мем-токен, присвячений спорту, він приваблює як спортивних фанатів, так і крипто-ентузіастів, створюючи унікальний кросовер, який набирає серйозної популярності. Завдяки активному попередньому продажу та активній спільноті, деякі інвестори вже бачать значні потенційні прибутки.

Більше, ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які використовують тренди без особливого змісту, XYZVerse задає новий тренд. Вона поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мемів. І це працює. Попередній продаж відбувається швидко, і перші покупці фіксують токени за частку того, що, на думку деяких, може бути їхньою майбутньою вартістю.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії попереднього продажу, але попит високий. Ціна вже піднялася з $0,0001 на першому етапі до $0,003333 на 12-му етапі, і вже зібрано понад 70% від 15-мільйонної позначки. Інвестори, які приєдналися раніше, отримали значну знижку, а з остаточною цільовою ціною перед продажем у $0,1, ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час, щоб приєднатися до передпродажу

Бичачий настрій на $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний бичачий настрій щодо цієї монети, 95% учасників голосування очікують зростання $XYZ.

На XYZ також звернули увагу авторитетні криптоінфлюенсери. DanjoCapitalMaster, який має близько 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проекту, назвавши XYZVerse «можливістю для самогоноваріння». Звичайно, в криптовалюті нічого не гарантовано, але ажіотаж не викликає сумнівів.

Крім хайпу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. Частка в 15% виділяється на ліквідність, щоб створити міцний ринковий фундамент. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою аеродропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу пропозиції. Крім того, значна частина 17,13% призначена для дефляційних опіків, які з часом можуть зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Громадський проект з великими планами

Однією з особливостей XYZVerse є те, як вона залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму амбасадорів, що дає користувачам можливість заробити безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це тільки початок — вже ведуться переговори з відомими спортивними знаменитостями, які допоможуть підвищити популярність проекту. Об'єднуючи традиційних спортивних фанатів і швидкозмінний криптопростір, XYZVerse створює щось нове — щось з розважальною цінністю і реальною залученістю.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

Завдяки швидкому зростанню попереднього продажу, сильній спільноті та амбітній дорожній карті, XYZVerse має всі ознаки проекту з серйозним потенціалом. Хоча крипторинок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать в цьому можливість отримати доступ до чогось великого на ранній стадії. Попередній продаж не буде тривати вічно — так що якщо ви зацікавлені, зараз саме час придивитися до проекту ближче.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для місячних інвестицій

Sui: Блокчейн нового покоління, що робить Web3 простим для всіх

Sui — це нова блокчейн-платформа, розроблена для задоволення потреб глобальних користувачів. Вона пропонує безпечне, потужне та масштабоване середовище для розробників. В основі Sui лежить унікальна об'єктно-орієнтована модель даних та безпечна мова програмування Move. Це допомагає вирішувати проблеми, які зустрічаються в інших блокчейнах. Sui також фокусується на тому, щоб зробити користувацький досвід безпроблемним. Завдяки таким функціям, як zkLogin, спонсоровані транзакції та програмовані блоки транзакцій, Sui прагне зробити Web3-додатки простими і зручними для користувача.

На сучасному ринку Sui виділяється своєю потужною технічною базою і зосередженістю на зручності використання. В той час як багато блокчейнів мають проблеми з масштабуванням та адаптацією користувачів, інноваційний підхід Sui може привабити як розробників, так і користувачів. У порівнянні з іншими монетами, акцент Sui на усуненні бар'єрів у блокчейн-взаємодії добре позиціонує її в еволюціонуючому ландшафті Web3. З огляду на постійний інтерес до масштабованих і зручних платформ, технологія Sui може мати значний потенціал. Однак, як і у випадку з будь-якою новою технологією, її майбутній успіх буде залежати від прийняття і реальних прикладів використання.

Cardano's ADA: Екологічна криптовалюта, про яку потрібно знати

Cardano створює хвилі у світі криптовалют завдяки своїй власній монеті ADA. На відміну від багатьох інших криптовалют, Cardano створена для того, щоб бути гнучкою, стійкою та масштабованою. Це платформа, розроблена для смарт-контрактів, хостингу децентралізованих фінансових додатків, токенів та ігор. Cardano вирізняється своєю прихильністю до захисту навколишнього середовища. Вона використовує систему підтвердження частки під назвою Ouroboros, яка є набагато енергоефективнішою, ніж модель підтвердження роботи, що використовується в біткоїні.

Але справа не лише в екологічності; Cardano прагне перевершити конкурентів за швидкістю та ефективністю. Блокчейн розділений на два шари: один для транзакцій, а інший для смарт-контрактів. Це може дозволити Cardano обробляти до мільйона транзакцій в секунду. Завдяки нативним токенам, представленим у 2021 році, взаємодія зі смарт-контрактами стала більш безпечною та доступною. З огляду на інноваційні технології та зростаючу екосистему, ADA виглядає перспективним на сучасному крипторинку. Оскільки інвестори шукають стійкі та ефективні варіанти, ADA від Cardano може стати сильним конкурентом таким гігантам, як Ethereum.

Новий світанок у блокчейні: Вивчаємо токен OM від MANTRA

Світ блокчейну розвивається, і MANTRA лідирує в цьому напрямку зі своїм токеном OM. Орієнтуючись на безпеку, MANTRA пропонує блокчейн, який відповідає реальним регуляторним потребам. Це робить її відмінним вибором для установ і розробників, які шукають відкриту і сумісну з нормативними вимогами платформу. Завдяки зручному для користувача підходу, MANTRA має на меті вітати як досвідчених користувачів криптовалют, так і новачків у просторі Web3.

Технологія MANTRA має вражаючі можливості. Побудована на міцному фундаменті, вона може обробляти до 10 000 транзакцій в секунду. Її захищена мережа забезпечує безперебійну та безпечну роботу. Інструменти та API дозволяють легко створювати та управляти активами, які відповідають нормативним вимогам. На сучасному ринку, де швидкість і відповідність вимогам є ключовими, OM виділяється. У порівнянні з іншими монетами, вона пропонує унікальне поєднання відкритості та дотримання правил. Це добре позиціонує її в поточних тенденціях, які надають перевагу масштабованим і дружнім до регуляторних норм блокчейн-рішенням.

Висновок

Хоча SUI, ADA і OM є багатообіцяючими, XYZVerse (XYZ) виділяється своєю спортивною екосистемою мемекоінів, яка має на меті зростання.

Ви можете знайти більше інформації про XYZVerse (XYZ) тут:

https://xyzverse.io